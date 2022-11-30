أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 13:48
30/11/2022 13:48:57
إقفال المؤسسات العامة والبلديات هذه الايام لمناسبة الميلاد ورأس السنة
إليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية قضت بإقفال المؤسسات العامة والبلديات يومي الإثنين الواقع فيهما 26/12/2022 و2/1/2023 بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ويوم الجمعة في 6 كانون الثاني 2023 لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.
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**للاطلاع على المذكرة الادرارية
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