أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 13:48
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إقفال المؤسسات العامة والبلديات هذه الايام لمناسبة الميلاد ورأس السنة

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إقفال المؤسسات العامة والبلديات هذه الايام لمناسبة الميلاد ورأس السنة
Lebanon News
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية قضت بإقفال المؤسسات العامة والبلديات يومي الإثنين الواقع فيهما 26/12/2022 و2/1/2023 بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ويوم الجمعة في 6 كانون الثاني 2023 لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.
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