المرتضى بحث في طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية

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ترأس وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم إجتماعًا للجنة الإستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية، وهي تضم كلًا من المهندسين نبيل عيتاني، منى حلاق، فراس مرتضى، أنطوان فشفش، وائل عساف، عثمان الزهر وحبيب صادق.وبحث المجتمعون في التقييم ودراسة الملفات وأعطى الوزير توجيهاته للتأكد من بيان كل المعطيات التي تلتزم معايير المباني التراثية وفق المرسوم رقم 9501/2022 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 7-7-2022 ااذي يكفل حصول المساواة في إلتزام معايير موحدة والتي تتعامل مع ضرورة تقديس الملكية الفردية المصانة بموجب الدستور.كما نوقشت خلال الإجتماع آليات كثيرة لسبل الحفاظ على الأبنية في شكل يحفظ ذاكرة المجتمع والتاريخ، بناء لمرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية غير المنقولة والموجبات الناشئة عن هذا القيد، وبخاصة المادة الثالثة منه لبيان المعيار التراثي للممتلك الثقافي غير المنقول والذي يستدل عليه من خلال تمتعه بأحد العناصر أو القيم الآتية:أ - القيمة التاريخية: بمؤشريها الزمني والمعنويب - القيمة المعماريةج - القيمة المدينيةد - القيمة التقنية والفنيةه - القيمة الثقافية الإجتماعيةو - القيمة الوظيفية.