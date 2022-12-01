أخبار لبنان 01 كانون الأول 2022 - 07:31 01/12/2022 07:31:47 تحويل رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر كانون الأول إلى مصرف لبنان

تحويل رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر كانون الأول إلى مصرف لبنان

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت كل رواتب العاملين في القطاع العام عن شهر كانون الأول إلى مصرف لبنان.



وكانت وزارة المال قد حوّلت يوم أمس الاربعاء معاشات المتقاعدين من عسكريين ومدنيين على السواء. الإعلان

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