أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 14:17
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وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon News
 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 4 إصابات جديدة بكوليرا رفعت العدد التراكمي إلى 652، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".
 
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