أخبار لبنان
03 كانون الأول 2022 - 14:17
03/12/2022 14:17:22
وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار : 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 4 إصابات جديدة بكوليرا رفعت العدد التراكمي إلى 652، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزارة الصحة
: 4 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
إقرأ أيضاً