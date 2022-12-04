نحاس: اعتقد ان جلسة يوم غد قائمة

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اعلن الوزير السابق ومستشار الرئيس نجيب ميقاتي نقولا نحاس أن البيان الذي صدر عن الوزراء الـ9 غير معروف المصدر، قائلا: "لننتظر حتّى الغد، ولدي بعض التأكيدات من بعض الوزراء ان ليس لديهم علم بهذا البيان واعتقد ان جلسة يوم غد قائمة".واضاف نحاس لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "الحكومة المستقيلة تمارس في المعنى الضيق تصريف الاعمال والرئيس ميقاتي قال انه عند الضرورة ووفق المقتضيات يجب عقد جلسة ولا يجب ادخال السياسة بموضوع حاجات الناس".وشرح أن المرسوم الاستثنائي ساقط من دون وجود رئيس جمهورية، وجدول الاعمال يوافق عليه مجلس الوزراء وهو يناقش عندما يجتمع ماذا يبقي منه وماذا يشطب عنه.