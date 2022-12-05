أخبار لبنان 05 كانون الأول 2022 - 07:07 05/12/2022 07:07:22 حجار: من الأجدى كان ان نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية ادارة البلاد في هذه المرحلة

حجار: من الأجدى كان ان نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية ادارة البلاد في هذه المرحلة

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار ان "الحكومة أصبحت مستقيلة وبعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحكومة لم تنل الثقة وكان علينا ومن الأجدى ان نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا لكيفية ادارة البلاد في هذه المرحلة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية".



وقال حجار في تصريح: "قرّرت اليوم الحضور إلى السراي الكبير للإدلاء بموقفي من الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأنه علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني . خلال الجلسة، طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء ولكن لم ألقى أي تجاوب، فسجّلت موقفي وخرجت. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب". الإعلان

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