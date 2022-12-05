بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال

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LBCI News Lebanon

اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أن "الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة".



واضاف: "نحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة".