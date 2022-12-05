أخبار لبنان
05 كانون الأول 2022 - 07:20
05/12/2022 07:20:12
بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال
بيرم: الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال
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LBCI News Lebanon
اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أن "الحكومة بحكم الدستور معنية بتصريف الاعمال ونحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة ولأن الحالة استثنائيّة تم تقليص البنود وحصرها بالامور الضروريّة".
واضاف: "نحترم من حضر ومن تغيّب عن الجلسة".
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