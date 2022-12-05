أخبار لبنان
05 كانون الأول 2022 - 14:04
Back

وزارة الصحة: حالتا وفاة بالكوليرا ولا إصابات جديدة

تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفيات, إصابات, الكوليرا,وزارة الصحة,تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا..
episodes
وزارة الصحة: حالتا وفاة بالكوليرا ولا إصابات جديدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان عدم تسجيل أي اصابة جديدة ليستقرّ العدد التراكمي على 652.

وأصبح العدد التراكمي للوفيات 22.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً