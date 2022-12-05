وزارة الصحة: حالتا وفاة بالكوليرا ولا إصابات جديدة

تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا..

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان عدم تسجيل أي اصابة جديدة ليستقرّ العدد التراكمي على 652.



وأصبح العدد التراكمي للوفيات 22.