مساحة لقوى الأمن الداخلي في معرض "مشروع الفرص التطوعية الشبابية"

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تشارك مؤسسة قوى الأمن الداخلي في معرض "مشروع الفرص التطوعية الشبابية" الذي يضم العديد من الجمعيات والمنظمات التطوعية، وهو من تنظيم الإتحاد العربي للتطوع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو، ضمن مشروع الرؤية الشبابية التطوعية بعنوان "نحو الدمج والحد من عدم المساواة" والذي يتضمن معرضًا ومساحة رأي شبابي، ويفتح أبوابه يومي 5 و 6-12-2022 من الساعة 09،00 صباحا لغاية الساعة 16،00 في قصر الأونيسكو.وتدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى زيارة المساحة المخصصة لها في المعرض المذكور، حيث يقوم عناصرها بمهام توعوية حول مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها كتوزيع منشورات متعددة حول السلامة المرورية ومواضيع أخرى مختلفة.