الأبيض افتتح قسم عناية الأطفال "الخدج" وحديثي الولادة في مستشفى بعلبك الحكومي

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افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض قسم عناية الأطفال "الخدج" وحديثي الولادة في مستشفى بعلبك الحكومي، الممول من الحكومة التشيكية، في حضور سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أسفرت مساعيه عن تجهيز القسم بجهاز تنفس حديث، النواب غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد وينال صلح، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً برئيسة دائرة البلديات في المحافظة هبة زعيتر، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع غواندولين مينسا، رئيس مصلحة الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود ياغي، رئيس قسم الصحة في قضاء بعلبك الدكتور علي صبحي هزيمة، وفاعليات صحية وأمنية واجتماعية.وبعد افتتاح القسم الجديد، وتفقد تجهيزاته، اعتبر السفير التشيكي دوليزيل إلى أن "هذا المشروع للأطفال حديثي الولادة الذي تحقق اليوم في مستشفى بعلبك الحكومي هو مشروع يؤكد الصداقة اللبنانية التشيكية، لانه منذ اليوم الأول مبني على الثقة بين السفارة التشيكية في لبنان وبين الدكتور حسين حيدر الذي تخرج من جامعات تشيكيا، الذي قدم هذا العرض لنا".وقال: "قبل سنتين أتيت إلى لبنان وكنت بحاجة إلى مساعدة طبية، فأدخلني الدكتور حيجر إلى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العلاج، وعرفني إلى مدير المستشفى الدكتور عباس شكر الذي ساعدني، وانا وعدته بتقديم المساعدة في أي مشروع تحتاجه المستشفى، وأنا مسرور بتحقيق ما وعدت به، وهذا المشروع الذي نفتتحه اليوم مبني على الصداقة بين السفارة التشيكية والأطباء اللبنانيين. واشكر الوزير فراس الأبيض واللواء عباس إبراهيم على كل الدعم، واشكركم جميعا على مجيئكم ومشاركتم".وبدوره، أعرب الوزير الأبيض عن سروره "لافتتاح قسم عناية للأطفال الخدَّج في مستشفى بعلبك الحكومي، وتوسيع قسم عناية الأطفال، وهذا المشروع نعتبره جزءا مما نقوم به في وزارة الصحة العامة لزيادة وتوسعة أقسام المستشفيات الحكومية وتقديم الخدمة الطبية لأهلنا في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة لأهلنا في منطقة بعلبك الهرمل".وقال: "نؤكد لأهلنا في بعلبك الهرمل ان هذا هو من أول المشاريع التي تتحقق، وهنالك مشاريع أخرى سوف نفتتحها إن شاء الله قريباً لنزيد العناية بهذه المنطقة".ورأى النائب المقداد أن "افتتاح هذا القسم في مستشفى بعلبك الحكومي يؤكد أن قسما من العالم ما زال بخير، لأنه هناك من يهتم بالإنسان وصحته. ففي الوقت الذي نجد فيه من يقتل الإنسان في أماكن من بلدان العالم، نجد بالمقابل أن هناك من يعمل لبلسمة جراحه".من جهته، قال النائب زعيتر: "بالأمس أقر في جلسة مجلس الوزراء موضوع تمويل أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، فأتمنى على الوزير الأبيض ان يكون لمحافظة بعلبك الهرمل القسم الأكبر، لان هناك معاناة كبيرة لدى المرضى، نتيجة نقص أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية".بدوره، أكد الدكتور شكر أن "مستشفى بعلبك الحكومي هو المستشفى الحكومي الوحيد في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل المجهزة بقسم عناية للخدج وحديثي الولادة، ويوجد في القسم 10 حاضنات و16 ماكينة، وجهاز تنفس اصطناعي حديث، ونستطيع استقبال 10 مرضى أطفال على الأقل، وتقديم العناية اللازمة لهم على أكمل وجه".