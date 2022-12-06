أخبار لبنان
06 كانون الأول 2022 - 08:26
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نقابة المستشفيات: نتمنى أن تبقى الأمور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية

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نقابة المستشفيات: نتمنى أن تبقى الأمور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية
Lebanon News
تمنت نقابة المستشفيات في لبنان أن تبقى الأمور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية وأن يدعم جميع المسؤولين كل الخطوات الآيلة لتأمين الطبابة للناس كافة.

وشكرت في بيان، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الصحة الدكتور فراس أبيض وجميع الوزراء الذين حضروا جلسة الاثنين الواقع في 5/12/2022 ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله على اقرار المرسوم الرامي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وسائر المراسيم المتعلقة بالامور الصحية. 
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وأكدت النقابة، أنه لولا هذه المراسيم فان عدداً كبيراً من المرضى كانوا مهددين بعدم تلقي العلاجات اللازمة وبالتالي يتعرضون للموت. 

وأملت أن يسير موضوع تسديد مستحقات المستشفيات وفق هذا المرسوم سيره الطبيعي كي تؤمن لها الاموال اللازمة للاستمرار في عملها. 
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