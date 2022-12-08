أخبار لبنان
08 كانون الأول 2022 - 06:40
08/12/2022 06:40:43
بعد الجلسة البرلمانية... اجتماع بين نواب التيار الوطني الحر وحزب الله
بعد الجلسة البرلمانية... اجتماع بين التيار الوطني الحر وحزب الله
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LBCI News Lebanon
بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، عقد اجتماع بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائبين علي عمار وحسن فضل الله، بالاضافة الى عدد من نواب لبنان القوي.
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