بعد الجلسة البرلمانية... اجتماع بين نواب التيار الوطني الحر وحزب الله

بعد الجلسة البرلمانية... اجتماع بين التيار الوطني الحر وحزب الله

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LBCI News Lebanon

بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، عقد اجتماع بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائبين علي عمار وحسن فضل الله، بالاضافة الى عدد من نواب لبنان القوي.