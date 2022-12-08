أخبار لبنان
08 كانون الأول 2022 - 10:43
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تصدير الامتياز اللبناني الى السعودية والعالم

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تصدير الامتياز اللبناني الى السعودية والعالم
Lebanon News
اطلع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان من الملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية علي ابو علي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها بتوجيهات من السفير فوزي كبارة على صعيد فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. 
 
وقامت السفارة في هذا المجال باعداد "كاتالوغ" عن الصناعات الغذائية اللبنانية بعنوان " تصدير الامتياز اللبناني الى العالم". 
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ويتضمن "الكاتالوغ" أسماء وعناوين مؤسسات صناعية في هذا القطاع، وأبرز الأصناف المصنعة.
 
وأكد بوشكيان "أهمية هذا العمل الذي يساهم في التسويق والترويج بطريقة ابداعية وجذابة في سوق شقيق ومتعطش للصناعة اللبنانية".

وأشاد بعمل السفير كبارة والملحق الاقتصادي أبو علي، مشددا على "أهمية فتح القنوات مع الأسواق العربية حيث يهتم الأشقاء العرب بالمنتج اللبناني".
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