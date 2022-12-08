ميقاتي في الرياض لحضور القمة العربية - الصينية...

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LBCI News Lebanon

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية - الصينية التي تستضيفها المملكة غدًا الجمعة في التاسع من كانون الأول.



ويضم الوفد الرسمي اللبناني إلى القمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، سفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.