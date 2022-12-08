ميقاتي أدى مناسك العمرة

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أدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة في مكة المكرمة. وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين في مكة المكرمة، بحسب ما أوردت وكالة "الأنباء السعودية".وذكرت الوكالة أنه كان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمين محافظة جدة صالح التركي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.وأشارت إلى أن ميقاتي انتقل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي وعدد من المسؤولين. وكان في استقباله لدى وصوله إلى المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي أحمد بن محمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني وعدد من المسؤولين.وذكرت الوكالة أنه كان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء المظلي عبد الرحمن بن عبدالله المشحن، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، والعديد من المسؤولين.