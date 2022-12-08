أخبار لبنان
08 كانون الأول 2022 - 15:17
08/12/2022 15:17:51
وزارة الصحة: لا إصابات أو وفيات بالكوليرا
وزارة الصحة: لا إصابات أو وفيات بالكوليرا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لا إصابات أو وفيات بالكوليرا, الصحة:,وزارة,وزارة الصحة: لا إصابات أو وفيات بالكوليرا
LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " عدم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 655 ، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزارة
الصحة:
لا إصابات أو وفيات بالكوليرا
إقرأ أيضاً