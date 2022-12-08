أخبار لبنان
08 كانون الأول 2022 - 15:17
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وزارة الصحة: لا إصابات أو وفيات بالكوليرا

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وزارة الصحة: لا إصابات أو وفيات بالكوليرا
Lebanon News
 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " عدم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 655 ، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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