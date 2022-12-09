ميقاتي يلتقي نظيريه العراقي والجزائري في الرياض.. السوداني يجدد استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي

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تم الاتفاق في اجتماع في الرياض بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني على عقد إجتماع قريبا في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية-العراقية، خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق.وجدد رئيس وزراء العراق استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص عنها سابقا.وكان ميقاتي قد عقد إجتماعا صباح اليوم مع السوداني، في الرياض قبيل مشاركتهما القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بعد ظهر اليوم.وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.وحضر عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني عبدالزهرة، وزير التجارة اثير عبد الغني، مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي كاظم الحسني وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، في خلال اللقاء أكد رئيسا وزراء البلدين الحرص على تعزير الروابط بين لبنان والعراق وشعبيهما.كما عقد ميقاتي اجتماعا مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن، تم خلاله استكمال البحث في المواضيع التي جرى بحثها في قمة الجزائر في شهر تشرين الاول الفائت.وقد حضر الاجتماع اعضاء الوفد اللبناني، فيما حضر عن الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزّيق.