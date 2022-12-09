ولي عهد الكويت يستقبل ميقاتي.. وبحث في العلاقات بين البلدين

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كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة، وأن هناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها. كما جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين.وكان ولي عهد دولة الكويت قد استقبل ميقاتي صباح اليوم في الرياض قبيل انعقاد القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.وحضر عن الجانب الكويتي وزير المال عبد محمد الرشيد، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.