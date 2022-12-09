أخبار لبنان
09 كانون الأول 2022 - 07:20
Back

ولي عهد الكويت يستقبل ميقاتي.. وبحث في العلاقات بين البلدين

ميقاتي يكشف خلال اللقاء أنه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكويت, الرياض,ميقاتي,ميقاتي يكشف خلال اللقاء أنه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة
episodes
ولي عهد الكويت يستقبل ميقاتي.. وبحث في العلاقات بين البلدين
Lebanon News
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائه مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة، وأن هناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها. كما جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين.

وكان ولي عهد دولة الكويت قد استقبل ميقاتي صباح اليوم في الرياض قبيل انعقاد القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
الإعلان

وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة. 

وحضر عن الجانب الكويتي وزير المال عبد محمد الرشيد، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً