أخبار لبنان
09 كانون الأول 2022 - 15:25
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وزارة الصحة : 55 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

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وزارة الصحة : 55 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "55 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221049، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ".
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