أخبار لبنان
09 كانون الأول 2022 - 15:28
09/12/2022 15:28:49
وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " تسجيل إصابتين جديدتين ، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة على 657، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات
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