أخبار لبنان
09 كانون الأول 2022 - 15:28
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وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات

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وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات
Lebanon News
 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " تسجيل إصابتين جديدتين ، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة على 657، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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