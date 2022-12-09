وزارة الصحة: اصابتان جديدتان بالكوليرا ولا وفيات

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " تسجيل إصابتين جديدتين ، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة على 657، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".