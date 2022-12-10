جعجع التقى هيل وبحث معه في الاوضاع العامة محليا واقليميا

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق السفير دايفيد هيل العائد الى لبنان بزيارة شخصية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، عضو المجلس المركزي مارك سعد، مدير مركز ابحاث ودراسات الشرق الاوسط الدكتور ايلي الياس.



وتباحث المجتمعون، بحسب بيان، في الاوضاع العامة محليا واقليميا، وأطلع جعجع ضيفه على اخر التطورات على الساحة اللبنانية، مؤكدا ان "الفرصة اليوم سانحة لانجاز تغيير جذري بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية سيادي يضع في صلب اولوياته خطة اصلاحية للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الانقاذ".