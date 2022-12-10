أخبار لبنان
10 كانون الأول 2022 - 03:39
10/12/2022 03:39:02
قائد الجيش يغادر الى قطر..
قائد الجيش غادر الى قطر
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LBCI News Lebanon
غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجّهاً إلى دولة قطر حيث يلبّي دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك للبحث في سبل استمرار دعم الجيش خلال هذه المرحلة.
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