ميقاتي التقى الرئيس الصيني: لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية لاسيما في مجال البنى التحتية

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أكد رئيس رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ أنّ بلاده "تقدر المساهمة الايجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين"، وقال: "الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج اليه ولا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة".وخلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر اقامته في الرياض، شكر الأخير "الصين على مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل"، وقال: "إنّ لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان لا سيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها".وتمنى ميقاتي "فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية"، وشكر الصين على "هبة تمويل بناء الكونسرفاتوار الوطني".