أخبار لبنان
10 كانون الأول 2022 - 17:58
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لقاء ميقاتي - بن سلمان جاء بناء على طلب ماكرون

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لقاء ميقاتي - بن سلمان جاء بناء على طلب ماكرون
Lebanon News
علمت الـLBCI أن لقاء الرئيس نجيب ميقاتي اليوم بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان جاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
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