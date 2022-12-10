أخبار لبنان 10 كانون الأول 2022 - 17:58 10/12/2022 17:58:58 لقاء ميقاتي - بن سلمان جاء بناء على طلب ماكرون

لقاء ميقاتي - بن سلمان جاء بناء على طلب ماكرون

Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا, محمد بن سلمان , السعودية,نجيب ميقاتي,لقاء ميقاتي - بن سلمان جاء بناء على طلب ماكرون

LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن لقاء الرئيس نجيب ميقاتي اليوم بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان جاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. الإعلان

الإعلان