سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

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عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السراي الحكومي اليوم تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.واستقبل ميقاتي النائب أحمد الخير الذي كشف بعد اللقاء أنه تم التباحث في شؤون شمالية منها موضوع انتخاب مفتي للشمال.وقال: "بحثنا في مسألة مصفاة طرابلس والأزمة الحاصلة جراء اغلاق هذه المنشأة وإغلاق الدائرة المالية فيها بالشمع الأحمر مما منع الموظفين من تقاضي رواتبهم، وتناولنا معه تداعيات كل هذه النقاط وأكدنا له أننا مع أن يأخذ القضاء مجراه ولكن لا يصح أن يتم اغلاق مرفق عام كهذا المرفق أمام المواطن اللبناني".ورحب ميقاتي بانعقاد المؤتمر الكشفي في بيروت، معتبرا أن هذه النشاطات هو كضخ الدم في العروق، فتتجدد معها الحركة.وكان ميقاتي قد استقبل أيضاً رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس من تونس، مصر، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق والكويت، يتقدمهم رئيس اللجنة الكشفية العالمية أندي شابمان ونائبته اللبنانية سارة ريتا قطان بالإضافة إلى أمين عام المنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ومدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، ورئيس اتحاد كشاف لبنان جورج الغريب وأعضاء الهيئة الادارية.وأبدى سروره لاستقبال الوفود الكشفية دائما في بيروت وفي السراي الكبير، للمرة الثالثة خلال هذا العام ، وكذلك أبدى استعداده الدائم لدعم الحركة الكشفية اللبنانية والجمعيات الكشفية العربية.