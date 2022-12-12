أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 10:13
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سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة

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Lebanon News
التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه السفير الاميركي السابق ديفيد هيل في حضور النائب طوني فرنجيه والوزيرين السابقين مروان خيرالدين وروني عريجي.

وقد جرى التداول بالمسائل السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
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