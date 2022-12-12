سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة

12 كانون الأول 2022 - 10:13 12/12/2022 10:13:24

سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ديفيد هيل,سليمان فرنجيه,سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة

LBCI News Lebanon

التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه السفير الاميركي السابق ديفيد هيل في حضور النائب طوني فرنجيه والوزيرين السابقين مروان خيرالدين وروني عريجي.



وقد جرى التداول بالمسائل السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.