أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 10:13
12/12/2022 10:13:24
سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة
سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ديفيد هيل,سليمان فرنجيه,سليمان فرنجيه يلتقي ديفيد هيل وبحث في مسائل تخص لبنان والمنطقة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
التقى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه السفير الاميركي السابق ديفيد هيل في حضور النائب طوني فرنجيه والوزيرين السابقين مروان خيرالدين وروني عريجي.
وقد جرى التداول بالمسائل السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
سليمان فرنجيه
ديفيد هيل
إقرأ أيضاً