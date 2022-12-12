أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 17:42
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وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": هدف الموازنة دفع رواتب موظفي القطاع العام

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وضاح الصادق لـ&quot;#عشرين_30&quot;: هدف الموازنة دفع رواتب موظفي القطاع العام
Lebanon News
رأى النائب وضاح الصادق أن هدف الموازنة دفع رواتب موظفي القطاع العام.

واعتبر، في حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI أنه  من المعيب اليوم أننا لا زلنا نناقش المصطلحات التعريفية في الكابيتال كونترول.

وقال: "طلبت في لجنة الإقتصاد أن ندعو إلى اجتماع طارئ بحضور كل الوزارء والمسؤولين الأمنيين من أجل مناقشة موضوع التهريب،" مشيرًا إلى أنه للأسف 80% من القرارات في المجلس النيابي هي لمصالح المنظومة و20% لمصلحة حزب الله وسلاحه.
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وفي ما خص الحوار يوم الخميس، أوضح الصادق أننا لسنا ضده لكن المشكلة الأساسية هي أنه لم يوجه لنا دعوة رسمية ومباشرة بعد، وهناك تساؤلات حول من سيحضر الحوار وكيف ستتمثل الكتل وسيمثل النواب.
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