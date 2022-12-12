أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 17:55
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بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": نرفض أن نبحث في أي نوع من الضرائب قبل أن نوسع نطاقها

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بول أبي نصر لـ&quot;#عشرين_30&quot;: نرفض أن نبحث في أي نوع من الضرائب قبل أن نوسع نطاقها
Lebanon News
شدد عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورئيس تجمع الصناعيين في كسروان بول أبي نصر على رفض البحث في أي نوع من الضرائب قبل توسيع نطاقها لأن هذا يحث الجزء الذي يدفع فعلًا الضرائب في لبنان على التهرب الضريبي.

وأوضح، في حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI أن التهرب الجمركي وتهريب البضائع مستمر من قبل شركات معروفة وكبيرة ليس لديها رقم مال وكأنها ليست موجودة، سائلًا: "كيف يمكن إقناع القطاع الخاص في الدفع بينما هناك جهات لا تدفع أبدًا؟"
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ورأى أنه يجب أن يكون هناك اليوم قبل الغد تسوية شاملة كاملة لكل الشركات لتنظيف كل الدفاتر والبدء من جديد، لافتًا إلى أن مصلحة الدولة لجباية الضرائب وإدخال أكبر عدد من الشركات على النطاق الضريبي هي بهذه التسوية.
 
وأشار إلى أن الجمارك هي أداة لإعادة التوازن في الميزان التجاري ولمنع الإغراق، معتبرًا أنه يجب أن تسمح للصناعيين المنافسة في الأسواق من دون خسائر. 
 
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