أخبار لبنان 12 كانون الأول 2022 - 17:55 12/12/2022 17:55:10 بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": نرفض أن نبحث في أي نوع من الضرائب قبل أن نوسع نطاقها

بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": نرفض أن نبحث في أي نوع من الضرائب قبل أن نوسع نطاقها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بول أبي نصر,جمعية الصناعيين,بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": نرفض أن نبحث في أي نوع من الضرائب قبل أن نوسع نطاقها

LBCI News Lebanon





وأوضح، في حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI أن التهرب الجمركي وتهريب البضائع مستمر من قبل شركات معروفة وكبيرة ليس لديها رقم مال وكأنها ليست موجودة، سائلًا: "كيف يمكن إقناع القطاع الخاص في الدفع بينما هناك جهات لا تدفع أبدًا؟"

الإعلان

ورأى أنه يجب أن يكون هناك اليوم قبل الغد تسوية شاملة كاملة لكل الشركات لتنظيف كل الدفاتر والبدء من جديد، لافتًا إلى أن مصلحة الدولة لجباية الضرائب وإدخال أكبر عدد من الشركات على النطاق الضريبي هي بهذه التسوية.



وأشار إلى أن الجمارك هي أداة لإعادة التوازن في الميزان التجاري ولمنع الإغراق، معتبرًا أنه يجب أن تسمح للصناعيين المنافسة في الأسواق من دون خسائر.

شدد عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورئيس تجمع الصناعيين في كسروان بول أبي نصر على رفض البحث في أي نوع من الضرائب قبل توسيع نطاقها لأن هذا يحث الجزء الذي يدفع فعلًا الضرائب في لبنان على التهرب الضريبي.وأوضح، في حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI أن التهرب الجمركي وتهريب البضائع مستمر من قبل شركات معروفة وكبيرة ليس لديها رقم مال وكأنها ليست موجودة، سائلًا: "كيف يمكن إقناع القطاع الخاص في الدفع بينما هناك جهات لا تدفع أبدًا؟"ورأى أنه يجب أن يكون هناك اليوم قبل الغد تسوية شاملة كاملة لكل الشركات لتنظيف كل الدفاتر والبدء من جديد، لافتًا إلى أن مصلحة الدولة لجباية الضرائب وإدخال أكبر عدد من الشركات على النطاق الضريبي هي بهذه التسوية.وأشار إلى أن الجمارك هي أداة لإعادة التوازن في الميزان التجاري ولمنع الإغراق، معتبرًا أنه يجب أن تسمح للصناعيين المنافسة في الأسواق من دون خسائر.

الإعلان