سلسلة لقاءات لفياض في فرنسا... دوكان: لإدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدمًا في إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع

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بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض مع المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان كما ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE السفير بيار دوكان في باريس، في تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عمومًا والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعي النفط والطاقة على ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة.وشدد دوكان على أهمية إدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدمًا في مسألة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، منوّها بالخطة الواقعية التي يحملها الوزير فيّاض لإعادة القطاع إلى حيويته، وأمل أن تُعمم هذه الواقعية على كافة محاوريه اللبنانيين وواعدًا باستمرار فرنسا بدعم لبنان، بالتوازي مع قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات اللازمة.أيضا تواصل فيّاّض مع المستشار الدبلوماسي في شؤون الشرق الأوسط لرئيس الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي، من جهة، لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومع السلطات القطرية، من جهة أخرى، في إطار عملية التنقيب في البلوك رقم 9 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية سوف يقوم بزيارة إلى قطر بعد غد يوم الأربعاء.كما التقى وزير الطاقة بمجموعة من المدراء في شركة EDF حيث تم استعراض المشاريع التي تشرف عليها الشركة في لبنان والدعم التقني التي تقدمه الشركة في المراحل اللاحقة لوضع خطة إصلاح الكهرباء حيّز التنفيذ.