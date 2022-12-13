أخبار لبنان 13 كانون الأول 2022 - 04:51 13/12/2022 04:51:54 بري: الخميس 15 كانون الاول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

بري: الخميس 15 كانون الاول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

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LBCI News Lebanon

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 كانون الاول 2022 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية . الإعلان

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