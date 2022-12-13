وزير الزراعة: توزيع بذار القمح الطري قريبا على المزارعين

الإعلان

بشّر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن "المزارعين بقرب توزيع بذار القمح الطري عليهم"، لافتا الى اعلانه "عن كل العقبات التي حاولت العرقلة في ملف القمح في الوقت المناسب".وحول موضوع "الصرخة" التي تم اطلاقها سابقا في موضوع استيراد البصل، لفت وزير الزراعة في حديث الى اذاعة "الرسالة" الى انه "حتى الان لم تتم عملية الاستيراد والسبب هو ارتفاع سعر الدولار". واوضح "ان التصدير الى الخارج لن يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات اللبنانية".وعن تصدير الموز الى سوريا، أشار الحاج حسن الى "ضرورة بناء علاقات سليمة مع كل الدول"، لافتا الى "ان عملية التصدير تسير وفق الخطة المرسومة من دون عقبات". وفي موضوع قانون زراعة القنب الهندي، لفت الحاج حسن "يحتاج الى ان يتحول الى مرسوم تطبيقي لاستكمال العمل فيه"، مشيرا الى "وجود نية مبطنة لدى البعض لمنع اي استفادة للوطن والمواطنين".وأسف وزير الزراعة لعدم "تفعيل بنك التسليف الزراعي، والضبابية في التعاطي مع قطاع الزراعة"، وشدد على "الاهتمام بالامن الغذائي".