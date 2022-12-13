اليمن: عطل تقني مع نظام الجمارك ... وتوقف حركة البضائع

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LBCI News Lebanon

كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان عن "تجدد أعطال التواصل مع نظام الجمارك اللبنانية الإلكتروني منذ بعد ظهر يوم السبت 10/12/2022 مما ينتج تداعيات سلبية وخسائر على السفن ومشغليها، وصولا الى توقف حركة البضائع الواردة والصادرة بسبب عدم جهوزية البيانات الجمركية".

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وأشار اليمن إلى ان "المشكلة تقنية متكررة بفعل نقص التحديثات المطلوبة للبرامج والأجهزة الإلكترونية لنظام الجمارك وتضرب كل البوابات الجمركية في لبنان".



وأكد أن "النقابة داعمة ومقدرة للجهود المبذولة لإصلاح النظام ونطلب إتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة من المجلس الأعلى للجمارك لتيسير العمل يدويا بشكل إستثنائي حتى معاودة عمل النظام".

وتمنى اليمن "أمام واقع المشكلة المتكرر، وضع خطة طوارئ يعمل بها فورا درءا لخسائر إقتصادية كبيرة على كافة شركاء الإنتاج وفي طليعتهم السفن وشركات الملاحة العالمية".