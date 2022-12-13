أخبار لبنان
13 كانون الأول 2022 - 14:50
13/12/2022 14:50:00
أبو حيدر للـLBCI: صحة المواطن وأمنه الغذائي خط أحمر
أبو حيدر للـLBCI: صحة المواطن وأمنه الغذائي خط أحمر
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LBCI News Lebanon
ضبط 160 كيلو غراماً من اللحم الفاسد في إحدى أشهر الملاحم في الجنوب، وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للـ LBCI أن صحة المواطن وأمنه الغذائي خط أحمر.
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