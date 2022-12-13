أبو حيدر للـLBCI: صحة المواطن وأمنه الغذائي خط أحمر

ضبط 160 كيلو غراماً من اللحم الفاسد في إحدى أشهر الملاحم في الجنوب، وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للـ LBCI أن صحة المواطن وأمنه الغذائي خط أحمر.