النازحون السوريون في صلب لقاءات بو حبيب

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LBCI News Lebanon

التقى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول حيث جرى البحث في موضوع النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في هذا المجال.



كما التقى المدير الاول لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا في وزارة الخارجية اليابانية ماساهيرو تادا ، وعبّر الاخير عن استمرار دعم بلاده للبنان.



وخلال اللقاء عرض الوزير بو حبيب موقف لبنان من قضية النازحين السوريين مشدداً على ان التمويل الذي يقدمه اليابان وغيره من الدول الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ينبغي ان يذهب لتمويل عودة النازحين السوريين الى بلادهم استناداً الى مهام المفوضية نفسها.