مصدر لـ"سبوتنيك": ماكرون يزور بيروت في 24 كانون الاول

أفاد مصدر لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بيروت في 24 كانون الأول ، للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

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وأضاف المصدر "بعد لقاء المسؤولين اللبنانيين، سيتوجه ماكرون إلى مقر الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) في بلدة دير كيفا في قضاء صور في الجنوب اللبناني لقضاء ليلة عيد الميلاد المقبل مع ضباط وجنود تلك الوحدة الفرنسية".

وأوضح المصدر أن "زيارة ماكرون رمزية ولا أبعاد سياسية لها ولا سيما في الشأن الرئاسي اللبناني".

وأشار المصدر اللبناني أيضا إلى أن "رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيزور بيروت للغاية نفسها (معايدة الضباط والجنود الإسبان العاملين في قوات "اليونيفيل") وذلك لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ومن المقرر أن يلتقي نظيره اللبناني نجيب ميقاتي.