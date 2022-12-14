وزارة الصحة: 64 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم " تسجيل 64 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221370، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".