أخبار لبنان
14 كانون الأول 2022 - 15:13
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وزارة الصحة: 64 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 64 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم " تسجيل 64 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221370، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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