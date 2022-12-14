"الصحة": لا إصابات ولا وفيات جديدة بالكوليرا

لا إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، عدم تسجيل أي إصابة جديدة وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 660، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.