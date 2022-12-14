نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي: مستمرون في التوقف عن العمل

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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الاستمرار في التوقف عن العمل.وقالت في بيان: "لغاية هذه اللحظة لم تتكلل الجهود المبذولة من الخيرين بالنجاح، ونقول لمن يريد الإصطياد في الماء العكر ان من حافظ على قطاع الإتصالات معروف وهو اليوم يطالب فقط بحقه وليس زيادة عن ذلك، وحتى رسالة توثق الحقوق رفض اعطاؤها، فكيف لكم ان تحرمونه من حق الدفاع عن نفسه وعن حقوقه. واذا كان ما يطلبه غير محق انشروا العقود وانشروا ما قمتم به من تمييز بين الموظفين بطلب من جميع الفرقاء الأقوياء في البلد. هل تريدون كبت حرية تعبير لموظف يطالب بالمساواة التي يضنمنها الدستور، لا لن يكون هناك تراجع طالما الحقوق مهدورة وعدم المساواة موجودة والتمييز بين موظف وآخر هو الأساس بالنسبة لأصحاب السلطة والتسلط".وأضاف البيان الموجه الى الزملاء: "سنستمر وإياكم في الدفاع عن حقوقنا وبإصرار اكبر وبالتالي مستمرون في التوقف عن العمل".