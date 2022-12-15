سلسلة لقاءات لميقاتي..

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في السراي الحكومي اليوم، الذي قال بعد اللقاء: "اجتمعت مع دولة الرئيس لمعالجة بعض القضايا التي لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، واتفقنا على توقيع عقود المؤسسات الإجتماعية للعام 2023 التي ستغطي كل الأوضاع الإجتماعية والتي ستمر بشكل مرن".واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الصين تشيان مين جيان وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.كما إستقبل ميقاتي الأمين العام لـ"الجماعة الاسلامية" الشيخ محمد طقوش على رأس وفد.وأعلن عضو المجلس السياسي علي بو ياسين بعد اللقاء: "كانت مناسبة لاستمرار واستدامة اللقاء مع الرئيس ميقاتي للبحث في الملفات السياسية والاقتصادية والإجتماعية. وتباحثنا معه بمخرجات زيارته الى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأكدنا من جهتنا ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية على أن يكون رئيسا جامعا لجميع اللبنانيين يسعى لمحاربة الفساد وانماء الوضع الاقتصادي ويساهم بفك العزلة العربية والدولية عن لبنان".واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة الأطباء في طرابلس برئاسة النقيب محمد صافي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون النقابة.كما إستقبل ميقاتي النائب حيدر ناصر، ثم النائبة السابقة بهية الحريري.