عطاالله: سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد

شددّ النائب غسان عطاالله على ضرورة الالتقاء والحوار بين جميع الكتل.وقال: "سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد ومع كلّ الكتل داخل لبنان واذا استطعنا ربطهم بخارج لبنان للوصول الى نتيجة".واعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار بهذه الطريقة.