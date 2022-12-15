أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 07:36
15/12/2022 07:36:40
عطاالله: سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد
عطاالله: سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد
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LBCI News Lebanon
شددّ النائب غسان عطاالله على ضرورة الالتقاء والحوار بين جميع الكتل.
وقال: "سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد ومع كلّ الكتل داخل لبنان واذا استطعنا ربطهم بخارج لبنان للوصول الى نتيجة".
واعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار بهذه الطريقة.
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