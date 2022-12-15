أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 07:36
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عطاالله: سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد

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Lebanon News
شددّ النائب غسان عطاالله على ضرورة الالتقاء والحوار بين جميع الكتل. 

وقال: "سنقوم بكثير من العمل خلال فترة الاعياد ومع كلّ الكتل داخل لبنان واذا استطعنا ربطهم بخارج لبنان للوصول الى نتيجة".

واعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار بهذه الطريقة. 
 
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