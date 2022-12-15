وزارة الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "69 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221475، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ".