أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 17:16
15/12/2022 17:16:34
وزارة الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
وزارة الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "69 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221475، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ".
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الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
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