وزارة الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " تسجيل إصابة جديدة ، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 661 ، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".