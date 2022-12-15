أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 17:19
15/12/2022 17:19:53
وزارة الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وزارة الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان " تسجيل إصابة جديدة ، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 661 ، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات
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