تفاصيل إضافية عن انفجار بيت مسك.. هذا هو سببه الأساسي

ما سبب انفجار بيت مسك؟

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LBCI News Lebanon

سُمِع دوي انفجار في بلدة بيت مسك - المتن عند الساعة العاشرة صباحاً.

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وأشارت الى أن الاضرار طالت بعضاً من أجزاء المبنى. وقد تم إنقاذ مواطنة وابنها من تحت الانقاض ونقلهما الى المستشفى للمعالجة.



وقالت: "توازياً قُدمت الإسعافات الأولية اللازمة الى ستة عمال من جنسيات مختلفة صودف تواجدهم بجانب المبنى من شدة العصف مما أدى إلى تعرضهم لإصابات متفرقة". وأكّدت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن عناصرها تمكّنوا من إطفاء الحريق الذي شبّ اثر انفجار في شقة سكنية تقع في الطبقة السفلية الأولى من مبنى سكني مؤلف من ٥ طبقات في بيت مسك - المتنوأشارت الى أن الاضرار طالت بعضاً من أجزاء المبنى. وقد تم إنقاذ مواطنة وابنها من تحت الانقاض ونقلهما الى المستشفى للمعالجة.وقالت: "توازياً قُدمت الإسعافات الأولية اللازمة الى ستة عمال من جنسيات مختلفة صودف تواجدهم بجانب المبنى من شدة العصف مما أدى إلى تعرضهم لإصابات متفرقة".

وأضافت: "يستكمل العناصر في هذه اللحظات عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران".

من جهته، كان الأمين العالم للصليب الأحمر جورج كتانة، قد أفاد في اتصال مع الـLBCI انه تم نقل 5 اصابات وسيارات الاسعاف موجودة في مكان الحادثة، وبالمبدأ الاصابات ليست خطيرة.