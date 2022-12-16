أخبار لبنان
16 كانون الأول 2022 - 09:22
Back

جولة رقابية لوزير الاقتصاد على عدد من القطاعات

جولة رقابية لوزير الاقتصاد على عدد من القطاعات Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير الاقتصاد,جولة رقابية,جولة رقابية لوزير الاقتصاد على عدد من القطاعات
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بهدف الاطلاع على حال السوق والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المرعية الاجراء مع تطبيق الدولار الجمركي، قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بجولة رقابية على عدد من القطاعات.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً