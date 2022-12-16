أخبار لبنان 16 كانون الأول 2022 - 09:22 16/12/2022 09:22:53 جولة رقابية لوزير الاقتصاد على عدد من القطاعات

جولة رقابية لوزير الاقتصاد على عدد من القطاعات

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LBCI News Lebanon

بهدف الاطلاع على حال السوق والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المرعية الاجراء مع تطبيق الدولار الجمركي، قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بجولة رقابية على عدد من القطاعات. الإعلان

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