موظفو ألفا وتاتش يستأنفون عملهم من جديد

الإعلان

أعلنت نقابة موظفي ومتعهدي شركتي ألفا وتاتش تعليق التوقف عن العمل وكافة التحركات بدءا من اليوم والعودة الى العمل.وأوضحت النقابة أنها حصلت من مجالس إدارتي الشركتين على عدة تعهدات موضوعها ضمان الحقوق، وتنفيذ الالتزامات والتعهدات لناحية تطبيق عقد العمل الجماعي وخصوصا لناحية الزيادات المستحقة والترقيات ابتداء من بداية كانون الثاني ٢٠٢٣.وقالت النقابة:" أسبوعان فرض علينا اللجوء الى خيار التوقف عن العمل وان نضع يدنا بيد لكي نصون ما هو مصان بقوة القانون، وبفضل سعاة الخير من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي الى رئيس لجنة الإتصالات السيد ابراهيم الموسوي والأعضاء ووزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ونشكر معالي وزير الإتصالات المهندس جوني القرم على دوره، الى السيد علي ياسين الذي كان له دور بارز في المفاوضات وتقريب وجهات النظر الى كل المدراء جاد ناصيف وسالم عيتاني والزملاء في الشركتين الشكر كل الشكر على جهودهم الخيرة للوصول الى الخواتيم المرجوة".نص الاتفاق التعهد :"جانب نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنانانتباه النقيب السيد مارك عونوفقا للاجتماع الذي عقد نهار الخميس الواقع في ٨ كانون الأول ٢٠٢٢ بين وفد النقابة وادارة شركتي MIC1 و MIC2 (الفا وتاتش)، والذي تم خلاله عرض النقابة لمطالبها المذكورة في عقد العمل الجماعي بدأ بالزيادات والترقيات، تعلن مجالس إدارتي الشركتين تعهدها باستكمال تصحيح الخلل في الرواتب، وذلك بدا من كانون الثاني ٢٠٢٣، وذلك بعد تقديم الشركتين للدراسة المالية التي تتناسب مع ايرادات الشركتين.ونعلم النقابة عن عدم امكانية زيادة نسبة الاجور المدفوعة حاليا بال fresh خلال الربع الاول من ٢٠٢٣، حيث سيتم خلاله تصحيح الرواتب.وعليه، نطلب منكم، حرصا على استمرار المرفق العام، ومنعا لانقطاع خدمات الإتصالات عن كافة الشعب اللبناني، إلى وقف الاضراب فورا، املين منكم التجاوب الذي اعتدنا عليه من قبلكم".