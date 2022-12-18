وزارة الصحة: لا إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إصابات, وزارة الصحة,كوليرا,تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان عدم تسجيل اي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663.



كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.