تسجيل اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية في المجلس النيابي..

الإعلان

اعتبرت النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافيّ بعد تسجيل اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية ان "إقتراح القانون يؤدّي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد".وبدوره قال النائب سامي الجميّل "القانون الذي تقدّمنا به يحمي النساء والرجال من الاساءة التي يعانون منها ويأخذنا الى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة".فيما اعتبر النائب جورج عقيص ان "إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين وأحذّر من شيطنته ومن الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً".ورأى النائب ميشال الدويهي ان "القانون المقترح يُحقق المساواة في العائلة ويُلغي التعدّدية الطائفيّة ويعزّز المواطنة ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية والحضانة مشتركة فيه بين الأم والأب وروحية هذا القانون دائمًا لمصلحة الطفل".