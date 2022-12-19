لقاء سيدة الجبل: لتدعيم القرار 1701 لا لنسفه

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أعلن لقاء سيدة الجبل أنه ينظر "بعين القلق إلى انهيار الإستقرار الأمني في الجنوب وتحديدا في مناطق عمل القوات الدولية التابعة للقرار 1701، وبدلاً من تدعيم هذا القرار الذي أمّن لأهل الجنوب الإستقرار والبحبوحة، يعمل "حزب الله" على نسفِه، خصوصا بعد إدخال قرار 2650 إلى متنه، من خلال قتل الجندي الإيرلندي عمداً في العاقبية وأيضاً من خلال التعدّي على الملكيات الخاصة في بلدة رميش"، معتبرا أن "حزب الله ومن خلفه الإحتلال الإيراني يستخدمان لبنان وخصوصا الجنوب كصندوق بريد باتجاه الغرب".وقال في بيان: "نرفض رفضاً قاطعاً صمت حكومة لبنان التي اكتفت بتقديم التعزية للكتيبة الإيرلندية، ونعتمد حرفياً ما جاء على لسان الوزير الإيرلندي سيمون كوفيني: "لم يكن هذا متوقعاً. نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة، ولكن لا شيء من هذا القبيل". وأبلغ كوفيني في وقت لاحق محطة " آر تي إي" الحكومية الإيرلندية أنه لا يقبل تأكيدات حزب الله بأنه ليس له أيّ تورّط".