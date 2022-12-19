أخبار لبنان
19 كانون الأول 2022 - 12:14
19/12/2022 12:14:32
السنيورة استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى عرضه
السنيورة استقبل السفير السعودي
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LBCI News Lebanon
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس بعد ظهر اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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