أخبار لبنان
19 كانون الأول 2022 - 12:14
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السنيورة استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى عرضه

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السنيورة استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى عرضه
Lebanon News
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس بعد ظهر اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
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