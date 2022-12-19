السنيورة استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى عرضه

السنيورة استقبل السفير السعودي

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LBCI News Lebanon

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس بعد ظهر اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.