أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 06:08
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قبلان للقيادات المسيحية والإسلامية: تداركوا عيشنا المشترك.. وقد أعذر من أنذر

قبلان للقيادات المسيحية والإسلامية: تداركوا عيشنا المشترك فترسانة المخابرات الدولية بالداخل تريد استبدال صيغة الدولة بصيغة الخراب والمتاريس Lebanon, news ,lbci ,أخبار قيادات دينية, الخارج, المخابرات,قبلان,قبلان للقيادات المسيحية والإسلامية: تداركوا عيشنا المشترك فترسانة المخابرات الدولية بالداخل تريد استبدال صيغة الدولة بصيغة الخراب والمتاريس
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قبلان للقيادات المسيحية والإسلامية: تداركوا عيشنا المشترك.. وقد أعذر من أنذر
Lebanon News
اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان ما يجري الآن إبادة معيشية بخلفية مشروع دولي محلي يريد نصف دولة ونصف استقرار ونصف شراكة وطنية ونصف فلتان ونصف فراغ سياسي ودستوري استغلالاً لمشروع عاصف وموجات شحن طائفي وانسداد سياسي وأدوات تجويع وترويع وعداوات وغرف سود تعمل على طحن لبنان وتفكيكه بخلفية أجندة أجنبية خبيثة.
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وتوجه في تصريح "للقيادات المسيحية والإسلامية" بالقول: "ما يجري بالبلد كارثة وطنية وتسونامي دولي إقليمي يستثمر بجوع الناس وإبادتها علناً وسط مجزرة دولار وإدارة نقدية مالية مهووسة بخنق الناس وسحق هياكلها توازياً مع تضخم مفرط وسكتة دماغية تصيب المحركات السياسية".

وأضاف: "تداركوا عيشنا المشترك ودولتنا الجامعة وسلمنا الأهلي، لأن ترسانة المخابرات الدولية بالداخل اللبناني تحمل أجندة تصفية مروّعة تريد عبرها استبدال صيغة الدولة بصيغة الخراب والمتاريس، وقد أعذر من أنذر". 
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